В Москве около 30 беспилотников наблюдают за отдыхающими на воде

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Около 30 беспилотных летательных аппаратов используют московские спасатели для патрулирования акваторий на территории города в связи с увеличившимся количеством отдыхающих на воде из-за жары, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что жара в Москве в четверг может перевалить за 30-градусную отметку. В столичном метеобюро отметили, что небольшое похолодание и дожди придут в выходные: днем 4 августа температура воздуха составит около +27-29 градусов. В воскресенье дождь усилится, ночью температура понизится до +13-18 градусов, а днем составит +23-25 градусов. Гидрометцентр объявил на 2 и 3 августа желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за высокой пожароопасности.

"Задействованы 26 беспилотников с целью патрулирования прибрежных территорий и московской акватории, что становится все более актуальным в связи с повышением температуры воздуха и увеличением количества отдыхающих на водоемах", — сказал собеседник агентства.

По его словам, беспилотники также применяются для воздушной разведки парков и лесопарковых зон.