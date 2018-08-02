В "Булгаковском Доме" отвергли обвинения в плохом уходе за котом Бегемотом

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Обвинения женщины, которая накануне унесла кота Бегемота из музея-театра "Булгаковский Дом", не имеют под собой оснований: животное является всеобщим любимцем и получает должный уход, заявил РИА Новости директор учреждения Николай Голубев.

Музей-театр "Булгаковский Дом" расположен на улице Большая Садовая. В нем находится экспозиция, посвященная жизни и творчеству Михаила Булгакова, регулярно проходят экскурсии, постановки и другие мероприятия. В среду неизвестная женщина похитила кота Бегемота, который является символом учреждения и его полноправным сотрудником. Кот нашелся в тот же день у Театра Моссовета. При этом позднее похитительница сама пришла в учреждение и объяснила, что унесла кота, поскольку, по ее мнению, он не получал должного ухода.

"Это все, конечно, ерунда. Кот достаточно пожилой, понятное дело, что у него могут быть локальные проблемы. Мы не можем его зачиповать, это рекомендация врачей. Он очень пушистый, его регулярно расчесывают. Он всеобщий любимец, за ним ухаживают… Если женщина так волновалась за кота, то она могла прийти в музей и взять за ним шефство. У нас очень дружелюбное учреждение", — сказал Голубев.

Он подчеркнул, что сегодня кота Бегемота не пускают гулять, поскольку сотрудники очень волнуются. "Но он очень свободолюбивый. Мы надеемся, что история успокоится, попробуем кота ограничить в передвижениях, но для него это лишний дискомфорт", — заключил собеседник агентства.