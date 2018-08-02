Суд в Чите взыскал с ФСИН компенсацию осужденному за плохую медпомощь

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ингодинский районный суд Читы взыскал с ФСИН в пользу осужденного 70 тысяч рублей компенсации и обязал руководство колонии организовать консилиум врачей и выполнить все его предписания, сообщила РИА Новости юрист Анастасия Коптеева, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права".
Она добавила, что просила взыскать компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей, а сумму в 70 тысяч рублей считает мизерной и "несоизмеримой и неадекватной понесенным глубоким моральным и физическим страданиям".
"Справедливости ради, не могу не сказать, что по региональным меркам сумма в 70 тысяч рублей весьма приличная, есть дело, где осужденному присудили 1 тысячу рублей компенсации за плохую медпомощь. Вместе с тем, общая тенденция такова, что суды пока не берутся присуждать достойные по международным меркам денежные компенсации", — сказала Коптеева.