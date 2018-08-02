Рособрнадзор предложил проверять дипломы на плагиат

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дипломы по аналогии с магистерскими диссертациями вузов хотят проверять на плагиат, заявил в четверг ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, уточнив, что такое предложение поступило от Рособрнадзора.

"Это очень хороший показатель, его предложили коллеги из Рособрнадзора — это оценивать качество выпускных работ. По очень простому критерию: проходим через антиплагиат и увидим, мы же с диссертациями это умеем делать, давайте и с дипломами сделаем. Доля несамостоятельно написанных работ — мы не можем оценить качество — это субъективная вещь, там кто какое открытие совершил, а вот, извините, доля списанных работ сразу покажет насколько серьезно университет работает со своими студентами", — сказал Кузьминов на пресс-конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая социальный блок, призвала определить критерии отбора экспертов для проведения государственной аккредитации вузов.

Председатель ВАК Владимир Филиппов ранее сообщил, что за последние три года среди защищенных диссертаций нет ни одной с очевидным плагиатом. Как отметил Филиппов, 90% случаев спорного присуждения степени составляют диссертации, защищенные в 2011-2012 годах. По его словам, количество лишений ученых степеней остается на уровне 2013 года и составляет около 30 в год.