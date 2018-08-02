Рособрнадзор предложил проверять дипломы на плагиат

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Дипломы по аналогии с магистерскими диссертациями вузов хотят проверять на плагиат, заявил в четверг ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, уточнив, что такое предложение поступило от Рособрнадзора.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая социальный блок, призвала определить критерии отбора экспертов для проведения государственной аккредитации вузов.
Председатель ВАК Владимир Филиппов ранее сообщил, что за последние три года среди защищенных диссертаций нет ни одной с очевидным плагиатом. Как отметил Филиппов, 90% случаев спорного присуждения степени составляют диссертации, защищенные в 2011-2012 годах. По его словам, количество лишений ученых степеней остается на уровне 2013 года и составляет около 30 в год.