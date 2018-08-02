САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Министр обороны Японии Ицунори Онодэрой в завершение визита в Санкт-Петербург посетил крейсер "Аврора".

Ицунори Онодэрой, прибывший в Санкт-Петербург накануне днем, посетил крейсер перед отъездом из города. Особое внимание он уделил экспозиции, посвященной Цусимскому сражению. На этом его визит в Петербург закончился.

Ранее сообщалось, что накануне министр обороны Японии встретился в Петербурге с исполняющим обязанности командующего войсками ЗВО, генерал-лейтенантом Виктором Астаповым. Они обсудили военное сотрудничество, а также планы по проведению совместных мероприятий с привлечением войск ЗВО и кораблей Балтийского флота. Онодэрой также впервые побывал в Кронштадте, где прогулялся по городу, посетил Кронштадский морской собор — памятник чинам флота, погибшим при исполнении служебного долга, где, в том числе, собраны имена моряков, сражавшихся в Русско-японской войне.

В начале текущей недели министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провели переговоры со своими японскими визави Таро Коно и Онодэрой в формате "2+2". Этот переговорный формат был создан для предметного обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам.