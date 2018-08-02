Десантники в день ВДВ приобщают семьи к купанию в фонтане в парке Горького

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Празднование Дня воздушно-десантных войск проходит в московском парке Горького, многие десантники пришли с семьями и детьми, которые также искупались в фонтане, передает корреспондент РИА Новости.

Улицы в районе станции метро "Парк культуры" стали заполняться тельняшками и голубыми беретами после 10 утра. Десантники вереницей тянутся к парку Горького. Многие из них идут с семьями и с детьми — даже совсем маленькими.

К полудню, когда температура воздуха приблизилась к отметке в 30 градусов, многие по традиции решили искупаться в фонтане. Первыми залезли дети, через некоторое время к ним присоединились и сами десантники с традиционными криками: "Слава ВДВ". Нашлись и те, кто не имеет отношение к празднику и кто пришел в парк просто отдохнуть, но, проникнувшись атмосферой, тоже окунулся в воду.

Безопасность отдыхающих, большую часть которых составляют десантники и их семьи, неподалеку от фонтана контролирует полиция, у которой пока нет поводов для вмешательства.