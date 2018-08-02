Burger King проверят из-за инцидента со "сбором данных" россиян

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Роскомнадзор в 2019 году проверит международную сеть ресторанов быстрого питания Burger King в рамках закона о персональных данных после скандала по возможному сбору личных данных россиян, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что мобильное приложение сети ресторанов быстрого питания Burger King записывает видео с экранов российских пользователей этого приложения. Пользователи указывали, что приложение может вести запись, например, при вводе данных о банковских картах.

Роскомнадзор на фоне этих сообщений направил запрос в компанию. Burger King в ответе на письмо службы сообщил, что компания не собирает персональных данных пользователей, информация об их поведении в приложении не содержит данных о банковских картах, а все транзакции надежно защищены.

"Мы включили Burger King в план проверок на будущий год. Жалобы пользователей, находящиеся вне полномочий РКН, мы оформили и отправили коллегам в службу, ответственную за безопасность граждан России…. Мы не имеем возможности быстро инициировать внеплановые проверки. Даже по таким резонансным поводам. Но мы обязательно проверим деятельность Burger King по всей строгости закона "О персональных данных" в 2019 году", — говорится в сообщении.

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King основана в 1954 году в США. В РФ работает по франшизе с 2010 года.