В Москве фонтан на Поклонной горе помоют 3 августа

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сотрудники ГБУ "Гормост" в Москве в пятницу промоют фонтан на Поклонной горе, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Работы проведет бригада из четырех человек и мастер участка. Из чаши фонтана полностью сольют воду, а затем прочистят ее с помощью двух поливомоечных машин, щеток и моющих средств. После проведения работ фонтаны вновь наполнят водой", — сообщили в пресс-службе в четверг.

Как напомнили в комплексе городского хозяйства, этот фонтанный комплекс, вытянутый вдоль Кутузовского проспекта, является частью Мемориала Победы. Он включает в себя пять гидрокаскадов в прямоугольных чашах из темно-красного гранита, символизирующих пять лет войны.

"Только на промывку одного из них требуется около суток. Дорога от первой чаши до последней неблизкая — она напоминает посетителям мемориала о долгих годах войны", — отметили в комплексе.

ГБУ "Гормост" ежедневно проверяет техническое состояние эксплуатируемых фонтанов. Их промывка со сливом грязной воды и заменой на чистую водопроводную производится от 1 до 7 раз в месяц в зависимости от конструкции и размеров сооружения, один раз в год в летнее время проводят химический анализ воды, добавили в пресс-службе.