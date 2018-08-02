В Крыму рассказали о ходе строительства трассы "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости. Строительство федеральной трассы "Таврида" идет по графику, готовность первой очереди составляет 65%, сообщил глава Госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов.

"Ход строительства "Тавриды" и качество выполняемых работ находятся на постоянном контроле. На первой очереди строительства генеральный подрядчик выполнил укладку двух полос асфальтобетона общей протяженностью в 100 из 190 километров", — уточнил он.

Строительство разделено на семь этапов, шесть из которых находятся на территории Республики Крым, а седьмой — в Севастополе. Работа над проектом идет одновременно по всем этапам и разделена на две очереди: движение по двум полосам от Керчи до Симферополя (первый — четвертый этапы — 190 км) планируется запустить в конце этого года; движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

"Общая готовность будущей скоростной четырехполосной трассы составляет 35%", — рассказали в Госкомитете дорожного хозяйства республики.

Трасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через пролив, с Симферополем и Севастополем. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчиком выступает АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" — 149,3 миллиарда рублей.

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