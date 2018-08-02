Специалисты назвали причину массовой гибели птиц в Якутии

ЯКУТСК, 2 авг — РИА Новости. Птицы в Эгинском районе Якутии погибли по причине инфекционной болезни, поражающей органы дыхания, сообщила РИА Новости начальник районного управления ветеринарии Оксана Сыромятникова.

Ранее сообщалось о массовой гибели чаек на участке Осохтох Эгинского наслега в Верхоянском районе Якутии. Тушки мертвых птиц были обнаружены вблизи озера Уйбаан Куелэ. Пробы для анализов доставили в лабораторию якутского республиканского центра ветеринарных исследований.

В результате первичных бактериологических анализов специалисты сообщили, что у двух особей выявлен фибринозный плеврит от переохлаждения.

"У птенцов чаек установлена инфекциозная болезнь, поражающая органы дыхания. Чаще всего вспышки заболевания наблюдаются в осенний период. В Верхоянском районе после жаркой погоды в те дни наступило резкое похолодание. Наши опасения не подтвердились: птичий грипп у погибших особей не подтвердился", — отметила Сыромятникова.

Кроме того, инспекторами были взяты пробы почвы и воды с озера Байбал Куелэ. Анализы показали, что данные в пределах допустимых норм.

Бактериологические исследования продолжаются.

Также ранее сообщалось, что в тот же период времени и в том же районе, где обнаружили птиц, произошло трехчасовое ухудшение видимости: днем стало темно, как ночью. "Затмение" продлилось около трех часов. В минприроды Якутии сообщили, что причиной явления стал вынос атмосферным фронтом дыма из области лесных пожаров.