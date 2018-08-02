В России хотят ввести новые дорожные знаки для велосипедистов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Правительство РФ рассматривает проект о введении новых дорожных знаков, касающихся велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса, сообщил РИА Новости представитель Минтранса.

"Проект постановления правительства о введении в правила дорожного движения новых дорожных знаков "Велосипедная зона" и "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса" в настоящее время рассматривается правительством", — сказал представитель ведомства.

Комментируя появившуюся в ряде СМИ информацию о целом ряде новых знаков, представитель Минтранса сообщил, что в ведомство не поступало инициатив относительно дорожных знаков "Трамвайная полоса", "Следующий перекресток", "Простая вафля", "Способ парковки" и "Диагональный переход".

Он также напомнил, что с июля, как и планировалось, в РФ вступили в силу положения о новых дорожных знаках "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей" и знаке дополнительной информации (табличке) "Экологический класс транспортного средства".

"Применение указанных дорожных знаков даст возможность органам госвласти субъектов и местного самоуправления, а также владельцам автодорог, уже имеющим необходимые полномочия, вводить запрет на проезд по территории населенных пунктов транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ для снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, а также предоставлять преференции для экологически чистых транспортных средств", — объяснил представитель Минтранса.