Федотов прокомментировал новый закон о службе во ФСИН

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Новый закон о службе в уголовно-исполнительной системе (УИС) поможет в целом совершенствовать российскую систему исполнения наказаний, это важный шаг, который создает надежную правовую базу для службы сотрудников УИС, считает глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

В среду вступил в силу новый закон о службе в уголовно-исполнительной системе, он заменит собой морально устаревшее положение о службе в органах внутренних дел, утвержденное еще в 1992 году, которым ФСИН России до сих пор руководствовалась в своей деятельности. Федеральный закон был подписан президентом 19 июля.

"Это очень важный шаг. К сожалению, он делался очень долго, законопроект много раз переписывался. Наконец, он вступает в силу, что создает для сотрудников уголовно-исполнительной системы надежную правовую базу для их службы", — сказал Федотов РИА Новости.

"Новый закон поможет в целом совершенствовать систему исполнения наказаний, поскольку теперь будет четкая правовая база для работы сотрудников, где прописаны и права, и обязанности, и запреты", — уверен он.

Кроме того, законом предусматривается введение дисциплинарного кодекса для сотрудников, напомнил собеседник агентства. По его мнению, это также будет работать на совершенствование самой системы, поскольку такой кодекс "станет средством укрепления служебной дисциплины".

"Для меня как представителя правозащитного сообщества важно, что в законе четко прописаны и права, и обязанности сотрудников, и социальные гарантии, которые им предоставляются", — сказал глава СПЧ.

По его словам, сейчас важно срочно принять подзаконные нормативные акты и, в частности, утвердить типовой контракт для сотрудников УИС.

"Я надеюсь, что переход со старой правовой базы на новую пройдет достаточно гладко и безболезненно, хотя не исключаю, что могут возникнуть отдельные коллизии, которые придется решать в ручном режиме", — отметил Федотов.