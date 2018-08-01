В Алтайском крае объяснили лидерство региона по заболеваниям в стране

БАРНАУЛ, 1 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения Алтайского края объяснило лидерство региона в рейтинге субъектов РФ по количеству зафиксированных болезней в 2017 году влиянием радиоактивного загрязнения окружающей среды из-за взрывов на Семипалатинском полигоне и падения фрагментов вторых ступеней ракет-носителей, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края.

Ранее RT сообщило, что Минздрав назвал регионы России, в которых зафиксировано больше и меньше всего болезней среди граждан в 2017 году. Меньше всего болезней зафиксировано в Кабардино-Балкарии, где на 100 тысяч населения пришлось 95473,8 заболевания, больше всего — в Алтайском крае (253429,5). В среднем же по России в 2017 году было зарегистрировано 161776 недугов на 100 тысяч населения.

"Высокая заболеваемость обусловлена несколькими факторами. Негативное влияния на здоровье населения оказывают радиоактивное загрязнение окружающей среды вследствие серии мощных ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне и падение на территорию края фрагментов вторых ступеней ракет-носителей, запускаемых с космодрома "Байконур", — сказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, всего же уровень заболеваемости в крае превышает показатели Российской Федерации в 1,6 раза. По новообразованиям в 1,4 раза, по болезням системы кровообращения в 1,7 раза, по болезням органов пищеварения и эндокринным заболеваниям в два и более раза.

Между тем в минздраве отмечают, что разнообразие природных зон и лечебных ресурсов обеспечивают благоприятные условия для сохранения здоровья населения.