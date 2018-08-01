Изменение нормативных документов ФСИН не улучшит ее работу, считают в ГД

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Изменение нормативных документов ФСИН не сможет привести к улучшению работы службы, необходимо изменение климата всей системы, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
"Я думаю, что изменения нормативных, ведомственных документов вряд ли приведет к улучшению работы службы. Здесь необходим коренной пересмотр и кадрового состава, к сожалению… Необходима кропотливая системная работа по изменению климата в этой системе, в этой структуре. Вопрос очень сложный, болезненный", — сказал РИА Новости Лысаков.
Парламентарий отметил, что необходимо также изменение системы восприятия сотрудников и их ментальности.
О необходимости реформы ФСИН заговорили в очередной раз после инцидента в ярославской колонии с избиением заключенного. Видео с жестоким избиением заключенного ранее опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии, семь арестованы.