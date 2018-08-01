Изменение нормативных документов ФСИН не улучшит ее работу, считают в ГД

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Изменение нормативных документов ФСИН не сможет привести к улучшению работы службы, необходимо изменение климата всей системы, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Новый закон о службе в уголовно-исполнительной системе вступает в силу 1 августа, он заменит собой морально устаревшее положение о службе в органах внутренних дел, утвержденное еще в 1992 году, которым ФСИН России до сих пор руководствовалась в своей деятельности.

"Я думаю, что изменения нормативных, ведомственных документов вряд ли приведет к улучшению работы службы. Здесь необходим коренной пересмотр и кадрового состава, к сожалению… Необходима кропотливая системная работа по изменению климата в этой системе, в этой структуре. Вопрос очень сложный, болезненный", — сказал РИА Новости Лысаков.

Парламентарий отметил, что необходимо также изменение системы восприятия сотрудников и их ментальности.

Ранее глава ФСИН Геннадий Корниенко, комментируя заявление главы Совета Федерации Валентины Матвиенко о необходимости реформы ведомства, призвал не спешить с этим: надо посмотреть "со всех сторон", "изучить проблему", а затем принимать решение. При этом он заверил, что во ФСИН готовы участвовать в этом процессе.

О необходимости реформы ФСИН заговорили в очередной раз после инцидента в ярославской колонии с избиением заключенного. Видео с жестоким избиением заключенного ранее опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии, семь арестованы.