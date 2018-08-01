Полиция выяснила обстоятельства похищения кота Бегемота

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Кот Бегемот из музея-театра "Булгаковский дом" не был похищен — его хотела приютить прохожая, когда увидела напуганное животное на улице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Музей-театр "Булгаковский Дом" расположен на улице Большая Садовая. В нем находится экспозиция, посвященная жизни и творчеству Михаила Булгакова, регулярно проходят экскурсии, постановки и другие мероприятия. В 2005 году руководство музея объявило конкурс, чтобы найти кота Бегемота, который стал символом учреждения и его полноправным сотрудником.

Утром в среду сотрудники музея подали заявление о пропаже Бегемота в полицию. Позднее сообщалось, что кот нашелся без ошейника возле Театра Моссовета.

"В результате проведения проверочных мероприятий сотрудниками службы участковых уполномоченных ОМВД России по Пресненскому району пропавшее животное было найдено в подсобном помещении одного из соседних домов. Выяснилось, что прохожая увидела на улице напуганное животное и хотела его приютить", — говорится в сообщении.