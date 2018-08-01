Житель Краснодара выиграл в лотерею почти 75 миллионов рублей

КРАСНОДАР, 1 авг — РИА Новости. Житель Краснодара выиграл во вторник суперприз лотереи в размере почти 75 миллионов рублей, сообщает пресс-служба "Столото".
Согласно статистике государственных лотерей, приведённой пресс-службой, победителями в категории от 50 миллионов рублей в текущем году стали уже шесть участников по всей стране. Абсолютный рекорд современных государственных лотерей – 506 миллионов рублей – принадлежит жительницей Воронежской области. В ЮФО с начала 2018 года миллионерами стали 75 человек. Нынешняя сумма суперприза стала второй по величине в Краснодарском крае.
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