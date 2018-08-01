Финалисты конкурса "Просвещения" станут участниками нового онлайн-проекта

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Победители всероссийского конкурса, который провела группа компаний "Просвещение", станут участниками нового онлайн-проекта — "Родительский университет", сообщила РИА Новости директор по внешним коммуникациям ГК "Просвещение" Кристина Колесникова.

Конкурс "Стань лицом "Просвещения" в социальных сетях" проводился впервые и состоял из двух этапов. Участники снимали короткие видеоролики о значимости образования, рассказывали о наиболее интересных образовательных продуктах. Жюри оценивало оригинальность идеи и яркость подачи. В итоге в борьбе за главный приз сошлись обладатель звания "Учитель года", дуэт из педагога и студента и юный талант.

По словам Колесниковой, первое место жюри присудило Алле Волковой, учителю физики и информатики из Липецка, победителю Всероссийского конкурса "Учитель года России — 2015". Алла примет участие в съемках нового проекта "Просвещения", который станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов российского образования.

Два других финалиста — Вероника Истомина, 16-летняя абитуриентка из Пермского края, и педагог Ирина Мангушева (в соавторстве со своим студентом Ефимом Шулеповым) — стали победителями в номинации "Будущее "Просвещения"". Ребята презентовали любимые учебники и пособия издательства, рассказали о том, как готовятся к экзаменам и запоминают сложные данные.

"Конкурс "Стань лицом "Просвещения"" творческий, для талантливых ребят. Ефим — очень талантливый студент. Он сам пишет тексты песен, исполняет их, занимается спортом, битбоксом, играет на гитаре. Можно долго перечислять его таланты. Я подумала, что Ефим справится с задачей. У нас было несколько идей в первом этапе, но Ефим принял решение и снял ролик самостоятельно. Я считаю, что получилось у него отлично!", — процитировал собеседник агентства Мангушеву.

Все три финалиста конкурса перед стартом учебного года появятся в новых ролях в образовательных онлайн-проектах группы компаний "Просвещение", отметила Колесникова.