В Москве нашли пропавшего кота Бегемота из "Булгаковского дома"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Кот Бегемот, который был похищен утром в среду из музея-театра "Булгаковский дом", нашелся возле Театра Моссовета, сообщается на официальной странице учреждения.

Музей-театр "Булгаковский Дом" расположен на улице Большая Садовая. В нем находится экспозиция, посвященная жизни и творчеству Михаила Булгакова, регулярно проходят экскурсии, постановки и другие мероприятия. В 2005 году руководство музея объявило конкурс, чтобы найти кота Бегемота, который стал символом учреждения и его полноправным сотрудником. Утром в среду неизвестная женщина украла питомца, сотрудники музея подали заявление о пропаже Бегемота в полицию.

"Кот Бегемот нашелся! Его подкинули уже без ошейника к Театру Моссовета, где его нашли сотрудники полиции. Спасибо всем неравнодушным!", — говорится в сообщении пресс-службы.