В Москве ночью уровень сероводорода был превышен вдвое

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Уровень сероводорода в российской столице был превышен ночью в среду, к полудню состояние воздуха нормализовалось, сообщили в "Мосэкомониторинге" в среду.

В ночь на 1 августа, по данным учреждения, отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов, что привело к повышению концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

"По сравнению с 31 июля 2018 в городском воздухе утром несколько ниже концентрации оксида углерода. Сероводород: в ночные часы были зафиксированы кратковременные превышения порога запаха менее чем в 2 раза, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сообщении. По состоянию на 12.00 содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает норму. Максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.

"По сравнению с утренними часами немного снизились концентрации диоксида азота и оксида углерода. Сероводород: порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — добавили в "Мосэкомониторинге".