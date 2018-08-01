Глава Минприроды хочет посетить подмосковную свалку "Ядрово"

БАЛАШИХА (Московская область), 1 авг — РИА Новости. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин намерен посетить подмосковную свалку "Ядрово", заявил министр журналистам на полигоне "Кучино".

"Я, конечно, хотел бы это сделать и убежден, что активисты меня обязательно попросят и скажут, чтобы мы туда съездили и посмотрели. Проблемы на этих свалках разные, хочется посмотреть как можно больше того, что уже сделано, поучаствовать в этих процессах", — сказал Кобылкин после заседания экспертного совета по общественному экологическому контролю обращения с отходами.

Полигон "Кучино" был закрыт в июне 2017 года после обращения жителей, прозвучавшего в ходе прямой линии президента РФ. После этого для обеспечения пожарной безопасности на полигон завезли 380 тысяч кубометров чистого грунта для пересыпки. В дальнейшем начались работы по дегазации тела полигона: было пробурено 55 скважин, и в декабре был запущен первый высокотемпературный факел. В мае начался основной этап рекультивации полигона. Специалисты подрядной организации занимаются обустройством технологических дорог и проездов и установкой системы лучевого дренажа для сбора фильтрата. Сейчас откосы полигона накрываются шторами из геосинтетического материала, уже уложено около 60 тысяч квадратных метров материала. Полностью завершить рекультивацию полигона планируется в течение 1,5-2 лет, напомнили в пресс-службе.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.