Тело Расторгуева, погибшего в ЦАР, доставят в Москву в субботу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Тело Александра Расторгуева, погибшего в ЦАР 30 июля, доставят в Москву в субботу, сообщила РИА Новости многолетний соавтор режиссера Сусанна Баранжиева.

"Сашина сестра говорит, что в субботу (доставят тело в Москву)", — сказала она.

Баранжиева уточнила, что супруга Расторгуева и его коллеги в среду ходили в посольство и уже занимаются организацией транспортировки.

МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.