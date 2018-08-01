Актрису Наталью Кузнецову похоронили на Митинском кладбище

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Актрису московского театра имени Ермоловой Наталью Кузнецову похоронили в среду на Митинском кладбище, сообщили РИА Новости в театре.

Наталья Кузнецова скончалась в воскресенье после тяжелой продолжительной болезни в возрасте 55 лет.

"Сегодня с утра прошло прощание в актрисой в Боткинской больнице. Затем здесь же прошло отпевание, и после этого состоялись похороны на Митинском кладбище", — сказал представитель театра.

Наталья Кузнецова с 1984 года играла в Московском театре имени М.Н. Ермоловой. Она исполняла роли в спектаклях: "Утиная охота-90" по Александру Вампилову (Галина), "Бедность не порок" Александра Островского (Маша), "Архив графини "Д" Алексея Апухтина (Сонечка Сапунопуло), "Жизнь моя, иль ты приснилась мне?" Владимира Богомолова (Галина Бениславская), "Битва ангелов" Теннеси Уильямса (Майра Торренс), "Барышня-крестьянка" Александра Пушкина (Мисс Жаксон).

В кино Кузнецова снималась в комедийном сериале "Сваха" (2007), историческом сериале "Жуков" (2011), детективном сериале "Бигль" (2012), экранизации "Темное царство" (2012).