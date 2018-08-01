"Мусорная реформа" пройдет в диалоге с жителями, заявили в Минприроды

БАЛАШИХА (Московская область), 1 авг — РИА Новости. Реформа системы сбора и утилизации мусора в стране будет проводиться в диалоге с жителями, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на полигоне "Кучино".

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Полигон "Кучино" был закрыт в июне 2017 года после обращения жителей в ходе прямой линии президента РФ. После этого для обеспечения пожарной безопасности на полигон завезли 380 тысяч кубометров чистого грунта для пересыпки. В дальнейшем начались работы по дегазации тела полигона. В мае стартовал основной этап рекультивации. Полностью ее завершить планируется в течение 1,5-2 лет.

"Нам предстоит выстроить новую отрасль с объектами сбора, сортировки, утилизации, переработки. При этом очень велика роль открытого диалога с жителями и их понимания процесса", — сказал Кобылкин на заседании экспертного совета по общественному экологическому контролю обращения с отходами.

Он напомнил, что в рамках национального проекта "Экология" совершенствуется система обращения с отходами, новые правила вступят в силу с января 2019 года.

"Сегодня очевидно, что производственная цепочка начинается в наших квартирах и домах, и раздельный сбор мусора рано или поздно станет для нашей страны нормой", — добавил Кобылкин.