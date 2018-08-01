Почти половина россиян работает после выхода на пенсию, заявили в ПФР

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Около трети россиян пенсионного возраста продолжают работать, причем в первые годы после назначения пенсии число работающих может достигать 50%, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Ранее газета "Коммерсант" писала, что по данным Росстата, после выхода на пенсию в РФ продолжают работать около трети пенсионеров, основные сферы занятости работающих пенсионеров — это промышленность, торговля и образование, а уровень безработицы среди желающих работать граждан пенсионного возраста составляет 3,3%.

"Около 30% пенсионеров продолжают трудовую деятельность, причем в первые годы после назначения пенсии этот показатель еще выше и достигает 50%. Среди работников, имеющих право досрочного выхода на пенсию, например у врачей или учителей, доля продолжающих трудовую деятельность в первые годы после выхода на пенсию доходит до 80%", — говорится в сообщении.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения будут поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Президент Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Но надо опираться на экономические оценки — и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, заявил президент. Нынешняя планка пенсионного возраста была установлена еще в 1956 году, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил он. Сейчас на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, объяснил президент.

Окончательного решения еще нет, надо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме, резюмировал Путин.