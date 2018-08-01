Губернатор Чукотки отчитался Путину о зарплатах врачей в регионе

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Средняя зарплата врача на Чукотке составляет 180 тысяч рублей, сообщил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Она зависит, конечно, от того, как чувствуют себя экономика, и экономика нам задает высокую планку. Если средняя зарплата по экономике превышает 90 тысяч, соответственно, у врача она 180–186 тысяч",- сказал Копин в ходе рабочей встречи с главой государства.

Как отметил губернатор, состояние инфраструктуры в регионе стабильно хорошее. "Если говорить о здравоохранении, то медицинское присутствие сохранено в каждом населенном пункте региона. Это может быть больница, ФАП, амбулатория, но, в принципе, в каждом населенном пункте это есть. Обеспеченность врачами — одна из самых высоких в стране. Вакансий не так много, около 12 процентов. Есть проблема с узкими специалистами, и мы работаем над тем, чтобы их привлечь. За последние пять лет приехал в округ 91 специалист в сфере здравоохранения", — отметил Копин.

Путин поинтересовался, какова средняя заработная плата в школах. Губернатор сообщил, что она соответствует средней по экономике — около 100 процентов.

Копин отчитался о развитии поселений за последние годы. "Мы занимались, безусловно, вопросами жилищного строительства. Удалось увеличить финансирование социальной инфраструктуры: школ, детских садов, системы здравоохранения. Занялись обустройством сел, не только больших городов, таких, как Анадырь или Певек, например, но и малых, таких, как Уэлен, Лорино, Амгуэма, Лаврентия",- сказал губернатор.