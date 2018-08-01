В России могут перестать строить противорадиационные укрытия

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. МЧС России предлагает больше не строить противорадиационные укрытия, поскольку они в любом случае не могут полностью защитить человеческий организм от внешнего облучения.

Для защиты людей предлагается использовать уже имеющиеся защитные постройки и приспосабливаемые под укрытия подземные сооружения, в том числе метрополитены.

Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предлагается исключить норму по созданию противорадиационных укрытий, так как они не обеспечивают оптимальную и эффективную защиту населения в зонах возможного радиоактивного заражения (загрязнения)", — говорится в пояснительной записке.

Одним из аргументов в пользу такой новации в документе названы "дифференцированный подход к защите населения" и "снижение финансовой нагрузки" на бюджет.

В документе отмечается, что в 2016 году постановлением правительства РФ "было установлено, что из зон возможного радиоактивного заражения предусмотрена эвакуация населения в безопасные районы, следовательно, создавать дополнительно защитные сооружения гражданской обороны не требуется".

Убежища защищают людей от поражающих факторов ядерного взрыва (ударной волны, радиоактивного и светового излучений), отравляющих веществ, бактериологических средств, от воздействия высоких температур при пожарах. Вместимость убежищ — от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Под противорадиационные укрытия используются преимущественно подвалы, погреба, подполья, шахты, а также горные выработки.

В 2014 году в России завершилась инвентаризация всех защитных сооружений гражданской обороны. Позднее началась комплексная инвентаризация всех подземных помещений, в том числе расположенных в торговых и развлекательных центрах. При этом инвентаризации подлежали все заглубленные помещения, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

Проверялись также транспортные сооружения городской инфраструктуры (метро, автомобильные и железнодорожные подземные тоннели, подземные переходы) и естественные укрытия: пещеры и горные выработки.

Работа выполнялась в рамках госпрограммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций". Ее главная цель — минимизировать ущерб от военных действий и терактов, а также ЧС природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.

Программу планируется реализовать в два этапа: с 2013 по 2015 год и с 2016 по 2020 год. Готовность защитных сооружений к приему людей в случае ЧС должна составить к 2020 году порядка 80%.