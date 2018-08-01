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Общество

Представители более 40 городов приедут в Рязань на форум древних городов

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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкГорода России. Рязань. Архивное фотоГорода России. Рязань. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Представители более 40 городов мира, основанных более 500 лет назад, приедут в августе в Рязань на I Международный форум древних городов, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

Стела Рязань. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Первый Международный форум древних городов пройдет в Рязани с 12 по 19 августа. Цели форума — консолидация российского и мирового сообщества вокруг идеи сохранения и развития древних городов, развитие межнациональной и межкультурного взаимодействия. По его словам, форум впервые станет площадкой, на которой в режиме нон-стоп будут обсуждаться проблемы древних городов.

"Заявились уже более 40 древних городов. На сегодняшний день это города Германии, Болгарии, Испании, Италии, Греции, Узбекистана, Франции, Белоруссии, Турции, Эстонии, Армении, Сербии. Города России: Москва, Владимир, Калуга, Тула, Тверь. Калужская область, Керчь, Смоленская область, Ярославль, многие другие", — сказал Попов.

Он отметил, что Рязанская область будет представлена городами Рязань, Касимов, Пронск, Ряжск.

По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, в данный момент зарегистрировано 500 гостей форума. "Мы ожидаем ряд мэров, будут обязательно из тех городов, которые к нам должны приехать. Подтвердил свой приезд полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Надеемся на приезд, по крайней мере, предварительно получили согласие и главы Ростуризма, надеемся на приезд других гостей. По линии ЮНЕСКО гости международные должны приехать… (Глава ФАДН) Игорь Баринов также должен приехать", — сказал Любимов на пресс-конференции.

Программа форума

Рязань. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Максим Шанин / Ночная Рязань
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По словам Попова, программа форума будет состоять из деловой и культурной части, фестиваля.

Он рассказал, что начнется форум 13-14 августа проведением под патронажем Союза архитекторов России международной конференции "Историко-культурное наследие — гарант устойчивого развития древних городов", в работе которой примут участие представители совета по наследию Союза архитекторов России, центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Заявлены эксперты из России, Белоруссии, Сербии, Турции, Узбекистана.

В рамках форума, рассказал Попов, также состоится встреча представителей делегаций городов-участников и торжественная церемония открытия посольств древних городов, где можно будет узнать о них, принять участие в викторинах, конкурсах, увидеть культурную программу, спектакли.

По его словам, в гастрономической программе форума примут участие представители 14 городов из восьми стран мира. С докладами выступят эксперты из Греции, Армении, России, Испании, Эстонии, Узбекистана. Будут обсуждаться темы туризма как индустрии гостеприимства, опыт развития гастрономического туризма, перспективы этого вида туризма в древнейших городах мира.

Историческая часть города Коломны. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Наряду с пленарным заседанием запланировано проведение мастер-классов для профессионалов ресторанной сферы и гостей форума. Пройдет также круглый стол с широким международным участием, где будет обсуждаться проблемы и перспективы древних городов.

Параллельно с деловой программой 16-18 августа пройдет культурная программа форума на трех площадках Рязани, где будут представлены театральные, музыкальные постановки, презентации коллекции народных костюмов, танцы и песни народов мира.

Завершится форум шествием древних городов, во время которого улицы Рязани превратятся в импровизированную реку, по которой пройдут парусные суда разных стран мира — участников форума, чтобы причалить у стен Рязанского кремля.

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