Представители более 40 городов приедут в Рязань на форум древних городов

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Представители более 40 городов мира, основанных более 500 лет назад, приедут в августе в Рязань на I Международный форум древних городов, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.
"Заявились уже более 40 древних городов. На сегодняшний день это города Германии, Болгарии, Испании, Италии, Греции, Узбекистана, Франции, Белоруссии, Турции, Эстонии, Армении, Сербии. Города России: Москва, Владимир, Калуга, Тула, Тверь. Калужская область, Керчь, Смоленская область, Ярославль, многие другие", — сказал Попов.
Он отметил, что Рязанская область будет представлена городами Рязань, Касимов, Пронск, Ряжск.
По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, в данный момент зарегистрировано 500 гостей форума. "Мы ожидаем ряд мэров, будут обязательно из тех городов, которые к нам должны приехать. Подтвердил свой приезд полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Надеемся на приезд, по крайней мере, предварительно получили согласие и главы Ростуризма, надеемся на приезд других гостей. По линии ЮНЕСКО гости международные должны приехать… (Глава ФАДН) Игорь Баринов также должен приехать", — сказал Любимов на пресс-конференции.
Программа форума
Он рассказал, что начнется форум 13-14 августа проведением под патронажем Союза архитекторов России международной конференции "Историко-культурное наследие — гарант устойчивого развития древних городов", в работе которой примут участие представители совета по наследию Союза архитекторов России, центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Заявлены эксперты из России, Белоруссии, Сербии, Турции, Узбекистана.
В рамках форума, рассказал Попов, также состоится встреча представителей делегаций городов-участников и торжественная церемония открытия посольств древних городов, где можно будет узнать о них, принять участие в викторинах, конкурсах, увидеть культурную программу, спектакли.
По его словам, в гастрономической программе форума примут участие представители 14 городов из восьми стран мира. С докладами выступят эксперты из Греции, Армении, России, Испании, Эстонии, Узбекистана. Будут обсуждаться темы туризма как индустрии гостеприимства, опыт развития гастрономического туризма, перспективы этого вида туризма в древнейших городах мира.
Параллельно с деловой программой 16-18 августа пройдет культурная программа форума на трех площадках Рязани, где будут представлены театральные, музыкальные постановки, презентации коллекции народных костюмов, танцы и песни народов мира.
Завершится форум шествием древних городов, во время которого улицы Рязани превратятся в импровизированную реку, по которой пройдут парусные суда разных стран мира — участников форума, чтобы причалить у стен Рязанского кремля.