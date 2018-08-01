В Совфеде призвали к коренному реформированию ФСИН

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Все изменения, которые вносятся в порядок работы ФСИН, являются пока декоративными, не меняющими сути проблем, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

С сегодняшнего дня вступает в силу новый закон о службе в уголовно-исполнительной системе, он заменит собой морально устаревшее положение о службе в органах внутренних дел, утвержденное еще в 1992 году, которым ФСИН России до сих пор руководствовалась в своей деятельности.

"Может быть, этот закон несколько и улучшит ситуацию, но по существу все это декоративные изменения, которые сути проблемы не меняют", — считает Серебренников.

Он отметил, что планы по реформированию ФСИН существуют давно, однако все преобразования, которые затронули систему за последние 10 лет, коренным образом ее не изменили, хотя, возможно, и смягчили в чем-то "больные" моменты.

"Необходимо менять кардинально подходы к устоям этой службы, это позиция и в нашем комитете, и в руководстве Совета Федерации. На сегодняшний день мы, к сожалению, не всегда находим в этом понимание с руководителями службы. Может быть, в предстоящую осеннюю сессию, может быть, в следующем году наши доводы будут услышаны — если не в ФСИН, то в правительстве — и все-таки в работу службы будут внесены существенные коррективы", — сказал зампред комитета.

Ранее глава ФСИН Геннадий Корниенко, комментируя заявление главы Совета Федерации Валентины Матвиенко о необходимости реформы ведомства, призвал не спешить с этим: надо посмотреть "со всех сторон", "изучить проблему", а затем принимать решение. При этом он заверил, что во ФСИНе готовы участвовать в этом процессе.

О необходимости реформы ФСИН заговорили в очередной раз после инцидента в ярославской колонии с избиением заключенного. Видео с жестоким избиением заключенного ранее опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии, семь арестованы.