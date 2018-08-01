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В России завершают создание архива данных об участниках Первой мировой

(обновлено: 11:13 01.08.2018)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В России в настоящее время завершается работа по созданию уникального электронного архива, в котором будут размещены сведения о российских участниках Первой мировой войны, сообщил журналистам председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Американские и французские фотографы во время Первой мировой войны
© Фото : U.S. National Archives/Harry Kidd
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Восстановление памяти об участниках той войны является одним из приоритетов работы Российского исторического и Российского военно-исторических обществ, отметил Нарышкин.

"Четыре года назад был запущен большой проект по оцифровке картотеки потерь в Первой мировой войне. Это более 10 миллионов карточек, за каждой из которых судьба человека, погибшего, раненого или пропавшего без вести", — сказал Нарышкин.

"Эта работа близится к своему завершению. Большая часть материала уже оцифрована и уже находится в интернете в открытом доступе. Многие россияне могут найти среди этого материала информацию о своих родственниках, родных и близких, участвовавших в той войне. Таким образом, память о тех событиях возвращается в наши семьи", — добавил он.

Братание солдат на Восточном фронте Первой мировой войны. Видеохроники
© РИА Новости
Братание солдат на Восточном фронте Первой мировой войны. Видеохроники

Перед этим в среду в мемориально-парковом комплексе Героев Первой мировой войны Нарышкин и министр культуры РФ Владимир Мединский возложили цветы к обелиску "Павшим в Мировой войне 1914–1918 годов" и могиле Верховного Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами Российской Империи Великого князя Николая Николаевича (младшего), чьи останки покоятся в часовне Спаса Преображения на Братском воинском кладбище.

"Мы дали старт акции, которая проходит по всей стране. Это возложение цветов, венков и проведение мероприятий, связанных с памятью героев Первой мировой. В этом году отмечается столетие со дня окончания Первой мировой войны. Мы знаем с вами, что на протяжении всего столетия эта война была вычеркнута из учебников истории", — сказал Мединский.

По его словам, память о сотнях тысяч героев Первой мировой войны была вычеркнута из истории, а Россия в то время понесла самые большие потери.

Художник Борис Цитович показывает мемориал на месте захоронения русских солдат, павших в годы Первой мировой войны в деревне Русское Село в Белоруссии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Пять лет назад по инициативе президента и усилиями общественных организаций была предпринята целая программа по возвращению Первой мировой войны, появились первые художественные произведения, научные исследования, документальные фильмы. Всего по стране открыто двадцать памятников мемориалов", — добавил министр.

Акция приурочена к отмечаемому в среду Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов.

Первая мировая война 1914-1918 годов — первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Главной причиной войны стали противоречия между державами двух крупных блоков — Антанты (коалиция России, Англии и Франции) и Тройственного союза (коалиция Германии, Австро-Венгрии и Италии).

Братание австрийского и русского солдата на фронтах Первой мировой войны. 1917 год
© РИА Новости
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Российские солдаты на фронтах Первой мировой войны. Фотохроника 1917 года

Поводом для начала вооруженного столкновения послужил теракт члена организации "Млада Босна" гимназиста Гаврило Принципа, в ходе которого 28 июня (по новому стилю) 1914 года в Сараево были убиты наследник престола Австро-Венгрии эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга. Россия вступила в войну 1 августа 1914 года. Главными сухопутными фронтами стали Западный (французский) и Восточный (русский) фронты, основными морскими театрами военный действий — Северное, Средиземное и Балтийское моря.

Война, впервые в истории человечества охватившая территории двух континентов (Евразия, Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых. За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек; из них убиты и умерли от ран 9,5 миллиона, более 20 миллионов были ранены, 3,5 миллиона остались калеками. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (66,6 % всех потерь). В результате войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.

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