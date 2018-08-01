В России завершают создание архива данных об участниках Первой мировой

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В России в настоящее время завершается работа по созданию уникального электронного архива, в котором будут размещены сведения о российских участниках Первой мировой войны, сообщил журналистам председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Восстановление памяти об участниках той войны является одним из приоритетов работы Российского исторического и Российского военно-исторических обществ, отметил Нарышкин.

"Четыре года назад был запущен большой проект по оцифровке картотеки потерь в Первой мировой войне. Это более 10 миллионов карточек, за каждой из которых судьба человека, погибшего, раненого или пропавшего без вести", — сказал Нарышкин.

"Эта работа близится к своему завершению. Большая часть материала уже оцифрована и уже находится в интернете в открытом доступе. Многие россияне могут найти среди этого материала информацию о своих родственниках, родных и близких, участвовавших в той войне. Таким образом, память о тех событиях возвращается в наши семьи", — добавил он.

Перед этим в среду в мемориально-парковом комплексе Героев Первой мировой войны Нарышкин и министр культуры РФ Владимир Мединский возложили цветы к обелиску "Павшим в Мировой войне 1914–1918 годов" и могиле Верховного Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами Российской Империи Великого князя Николая Николаевича (младшего), чьи останки покоятся в часовне Спаса Преображения на Братском воинском кладбище.

"Мы дали старт акции, которая проходит по всей стране. Это возложение цветов, венков и проведение мероприятий, связанных с памятью героев Первой мировой. В этом году отмечается столетие со дня окончания Первой мировой войны. Мы знаем с вами, что на протяжении всего столетия эта война была вычеркнута из учебников истории", — сказал Мединский.

По его словам, память о сотнях тысяч героев Первой мировой войны была вычеркнута из истории, а Россия в то время понесла самые большие потери.

"Пять лет назад по инициативе президента и усилиями общественных организаций была предпринята целая программа по возвращению Первой мировой войны, появились первые художественные произведения, научные исследования, документальные фильмы. Всего по стране открыто двадцать памятников мемориалов", — добавил министр.

Акция приурочена к отмечаемому в среду Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов.

Первая мировая война 1914-1918 годов — первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Главной причиной войны стали противоречия между державами двух крупных блоков — Антанты (коалиция России, Англии и Франции) и Тройственного союза (коалиция Германии, Австро-Венгрии и Италии).

Поводом для начала вооруженного столкновения послужил теракт члена организации "Млада Босна" гимназиста Гаврило Принципа, в ходе которого 28 июня (по новому стилю) 1914 года в Сараево были убиты наследник престола Австро-Венгрии эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга. Россия вступила в войну 1 августа 1914 года. Главными сухопутными фронтами стали Западный (французский) и Восточный (русский) фронты, основными морскими театрами военный действий — Северное, Средиземное и Балтийское моря.

Война, впервые в истории человечества охватившая территории двух континентов (Евразия, Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых. За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек; из них убиты и умерли от ран 9,5 миллиона, более 20 миллионов были ранены, 3,5 миллиона остались калеками. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (66,6 % всех потерь). В результате войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.