В рамках ВЭФ-2018 обсудят экспорт российской культуры в страны АТР

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. Участники Восточного экономического форума во Владивостоке обсудят роль культуры в развитии Дальнего Востока, в том числе ее экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и создание культурного центра во Владивостоке, сообщает фонд "Росконгресс".

"Сессия, посвященная роли культуры в развитии Дальнего Востока, запланирована в рамках IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября. Дискуссия "Роль культурных институций в развитии стратегических российских регионов" станет частью блока деловой программы форума, посвященного созданию нового качества жизни людей в ДФО", — говорится в сообщении.

Участники круглого стола обсудят, как придать Владивостоку статус многокультурного и открытого города и рассмотрят перспективы создания уникального культурного центра при участии Мариинского театра, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Русского музея и других ведущих российских музеев.

Кроме того, планируется обсудить возможности экспорта российской культуры в страны АТР и импорта лучших зарубежных проектов на Дальний Восток России.

В сессии примут участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, руководители ведущих учреждений культуры России, российские и зарубежные специалисты в области архитектуры, урбанистики, искусствоведения, музея и театра.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил создать в регионах культурно-образовательные и музейные комплексы, которые бы включали в себя концертные залы, творческие школы и выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции. Первый такой проект будет реализован во Владивостоке, сказал Путин. По данным администрации Приморья, в состав комплекса во Владивостоке войдут филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного музея искусств народов Востока.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском 11-13 сентября.

Фонд "Росконгресс" — социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.