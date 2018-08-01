Между Севастополем и Ялтой запустили регулярные рейсы "Кометы"

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Судно на подводных крыльях "Комета" отправилось в первый регулярный рейс с пассажирами из Севастополя в Ялту, сообщил глава ГУП "Крымские морские порты" Алексей Волков.

Старт регулярному движению морского пассажирского судна на подводных крыльях "Комета 120М" 30 июля дал в Севастополе премьер России Дмитрий Медведев.

"Комета вышла в Ялту по расписанию! На ближайшие 4 дня все билеты раскуплены",- написал Волков на своей странице в соцсети Facebook.

Первый рейс "Кометы" с пассажирами отправился в Ялту из Севастополя в 8 утра. Ежедневно запланировано совершать два оборотных рейса, время в пути составит два часа. Стоимость билетов составит для взрослых – 500 рублей, в салоне "Комфорт" — 800 рублей. Детям до от 2 до 7 лет – 200 рублей, младше 2 лет – бесплатно. Существует и опция стоимостью 1 тысяча рублей – для поездки семьей.

Судно создано на базе проектов "Комета", "Колхида", "Катран" и предназначено для перевозки пассажиров в прибрежной морской зоне. Пассажировместимость новой "Кометы" – 120 человек, из них в салоне класса "Комфорт" 22 человека, в эконом-классе – 98 человек, сообщали в Минтрансе России. Максимальная скорость хода – 35 узлов (65 километров в час). Проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне осуществляется концерном "Калашников" совместно с судостроительным заводом "Вымпел".

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