МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Алтайский край стал регионом, где зафиксировали наибольшую заболеваемость среди жителей. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минздрав.

По данным ведомства, в прошлом году в Алтайском крае на сто тысяч населения пришлось 253 429,5 случая заболеваний. В пятерку также вошли Санкт-Петербург (236 874,7), Ненецкий автономный округ (230 700,8), Карелия (230 371,7) и Республика Коми (230 230,4).

Среди субъектов с наименьшими показателями заболеваемости лидирует Кабардино-Балкария, где в 2017 году зафиксировали 95 473,8 случая заболеваний на сто тысяч человек. Кроме того, в Минздраве отметили Чечню (112 108,9), Курскую область (115 123,6), Республику Тыву (115 621,4) и Астраханскую область (115 921,2).

При этом в среднем по стране в 2017 году было зарегистрировано 161 776 случаев заболеваемости на сто тысяч человек.