Самозанятых граждан хотят вывести из сферы трудового законодательства

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Минтруд РФ разработал законопроект, согласно которому предлагается вывести деятельность самозанятых граждан из сферы регулирования трудового законодательства, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Представляется необходимым внесение поправок в Трудовой кодекс Российской Федерации в части исключения деятельности самозанятых лиц и работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, из предмета регулирования трудового законодательства", — говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона.

Поясняется, что отдельные виды деятельности — уход за детьми, репетиторство, уборка — на настоящий момент являются предметом регулирования трудового законодательства РФ. Но, как правило, эта деятельность осуществляется без оформления отношений, при этом отсутствует контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении самозанятых лиц.

Согласно документу, это обусловлено тем, что работодатель фактически не может нести обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом, такие как заключение в письменной форме трудового договора, регистрация трудового договора с работником в органе местного самоуправления, уплата страховых взносов и других обязательных платежей, оформление страховых свидетельств государственного пенсионного страхования.

В целом деятельность осуществляется без оформления отношений, при этом отсутствует надлежащий контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении самозанятых. По мнению Минтруда, это свидетельствует о несовершенстве правового регулирования и необходимости внесения изменений в законодательство.