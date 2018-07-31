Дрессировщика Аскольда Запашного выписали из больницы

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный сообщил о том, что уже пришел в норму после госпитализации.

Ранее СМИ сообщили, что Запашный экстренно госпитализирован в одну из московских больниц с приступом панкреатита. При этом Эдгард Запашный сообщил РИА Новости, что ничего страшного у его брата не обнаружено и он скоро покинет больницу.

"Спешу сообщить, что я уже в полном порядке, проблема решена и я счастлив, что у меня так много друзей и доброжелателей. Спасибо вам всем огромное, такая забота любому придаст море сил", — написал Аскольд Запашный на своей странице в Instagram.

Он выразил благодарность сотрудникам скорой помощи и больницы за "качественное лечение" и "человеческое отношение".