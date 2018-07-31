Московские школы смогут сами выбрать дату начала учебного года

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Мероприятия в честь начала учебного года школы Москвы смогут провести по третье сентября включительно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Мероприятия, связанные с началом учебного года, школы могут провести по третье сентября включительно… Это связано с тем, что первое сентября в этом году выпадает на субботу", — говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента образования города Москвы Павла Карпова, департамент рекомендует школам организовать мероприятия, связанные с началом 2018 и 2019 учебного года, с учетом планов родителей и самих учеников.

Также директор школы "Покровский квартал" Илья Новокрещенов отметил, что суббота практически во всех школах города не является учебным днем. "Если школы планируют торжественные мероприятия именно первого сентября, то лучше провести их не в стенах учебного заведения, а на других городских образовательных площадках. Например, на Московском международном форуме "Город образования". Он проходит в 75-м павильоне ВДНХ с 30 августа и продлится до второго сентября", — приводятся слова Новокрещенова на сайте мэра Москвы.

На сайте уточняется, что в форуме могут принять участие сто тысяч гостей, в том числе 400 ведущих российских и международных экспертов. "Они поговорят о глобальном городском образовании в эпоху трансформации, московском цифровом образовании, а также о мегашколах и многом другом", — добавляется в сообщении.