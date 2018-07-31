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Общество

Огни, вода и волшебство: фейерверк добрых дел "Ростех"

(обновлено: 18:29 31.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМеждународный фестиваль фейерверков Ростех. Архивное фотоМеждународный фестиваль фейерверков Ростех. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Международный фестиваль фейерверков "Ростех" с рок-концертом, уникальным пиротехническим шоу и возможностями для свершения добрых дел пройдет в Братеевском каскадном парке в Москве 18 и 19 августа, рассказал во вторник РИА Новости представитель оргкомитета.

Фейерверк. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Объявлены хедлайнеры фестиваля фейерверков “Ростех” в Москве
"Каждый̆ день зрители смогут увидеть четыре выступления от ведущих пиротехников из Австрии, Андорры, Болгарии, Италии, Великобритании, Греции, Словакии и США. За техническими тонкостями выступлений будет следить компетентное жюри международного класса. Фейерверки будут сопровождаться уникальным водно-свето-лазерным шоу, а также организаторы готовят сюрприз – церемонию открытия фестиваля", — уточнил представитель оргкомитета.

По его словам, в дни фестиваля с 18.30 до 20.30 мск на главной сцене выступят известные музыкальные коллективы. "Так, 18 августа хедлайнерами концертной программы станут группы "Танцы минус" и "Чиж &Co" с любимыми хитами нескольких поколений. Во второй день фестиваля гостей ждет выступление группы "Звери", которая исполнит лучшие произведения из разных альбомов", — отметил собеседник агентства.

Конкурсная программа шоу фейерверков в субботу и воскресенье начинается с 21.00 мск, вход на фестиваль для детей̆ до 7 лет включительно — бесплатный̆ (в сопровождении взрослых с билетами).

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером фестиваля.

Добро и волшебство

На международном фестивале фейерверков Ростех
© Фото : пресс-служба Фестиваля фейерверков "Ростех"
Четвертый международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве в августе
В Год добровольца фестиваль посвящен теме добра и волшебства. На территории парка появятся оригинальные арт-объекты, разработанные художником Андреем Бартеневым, который в этом году стал арт-директором фестиваля.

"Зрителей фестиваля я приглашаю к путешествию в лабиринт искусств, где каждого встретит наш герой света и радости – Солнечный зайчик! Я создал арт-объекты так, чтобы с ним можно было обниматься, взбираться на них и фотографироваться! Все приходите к нам на праздник арт-фейерверка", — сказал художник.

Как обещают организаторы, все желающие смогут принять участие в квесте, пути которого проходят по объектам, составляющим арт-лабиринт парка.

Фейерверк добрых дел

Некоторые из арт-объектов станут талисманами фестиваля, ассоциирующимися с одним из пяти благотворительных фондов-партнеров – "Линия жизни", "Старость в радость", "Проникая в сердце", фонд Константина Хабенского и благотворительный фонд помощи хосписам "Вера". Для того чтобы добрых дел стало больше, организаторы запускают акцию "Фейерверк добрых дел". Условия просты – нужно помочь трем незнакомым людям.

Международный фестиваль фейерверков в Братеевском парке
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМеждународный фестиваль фейерверков "Ростех" проходит в Москве с 19 по 20 августа в Братеевском каскадном парке. На фото: отдыхающие на фестивале фейерверков.Отдыхающие на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Международный фестиваль фейерверков "Ростех" проходит в Москве с 19 по 20 августа в Братеевском каскадном парке. На фото: отдыхающие на фестивале фейерверков.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ этом году тема фестиваля — "Москва на семи холмах". На фото: участник группы Uma2rmaN Сергей Кристовский (в центре) выступает на международном фестивале фейерверков "Ростех".Участник группы Uma2rmaN Сергей Кристовский выступает на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В этом году тема фестиваля — "Москва на семи холмах". На фото: участник группы Uma2rmaN Сергей Кристовский (в центре) выступает на международном фестивале фейерверков "Ростех".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа фото: отдыхающие на международном фестивале фейерверков "Ростех".Отдыхающие на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На фото: отдыхающие на международном фестивале фейерверков "Ростех".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗрители фестиваля увидят не только шоу лучших пиротехников из разных уголков планеты, но и выступления артистов, шоу новых технологий.Отдыхающие на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зрители фестиваля увидят не только шоу лучших пиротехников из разных уголков планеты, но и выступления артистов, шоу новых технологий.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗрители могут пройти квесты, посетить лектории, рынок ремесел и исторический фудкорт.Отдыхающие на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Зрители могут пройти квесты, посетить лектории, рынок ремесел и исторический фудкорт.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа фото: фейерверк на международном фестивале "Ростех" в Братеевском парке.На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
На фото: фейерверк на международном фестивале "Ростех" в Братеевском парке.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ этом году зрители могут по sms проголосовать за полюбившихся участников в номинации "приз зрительских симпатий" прямо во время трансляции с фестиваля.На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В этом году зрители могут по sms проголосовать за полюбившихся участников в номинации "приз зрительских симпатий" прямо во время трансляции с фестиваля.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВсе средства, полученные в результате голосования, будут перечислены благотворительным фондам "Линия жизни" и "Проникая в сердце".На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Все средства, полученные в результате голосования, будут перечислены благотворительным фондам "Линия жизни" и "Проникая в сердце".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНакануне на фестивале выступили команды из Австрии, Армении, Румынии и Японии.На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Накануне на фестивале выступили команды из Австрии, Армении, Румынии и Японии.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ воскресенье зрителей ждет выступление команд из Бразилии, Китая, России и Хорватии.На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В воскресенье зрителей ждет выступление команд из Бразилии, Китая, России и Хорватии.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЖюри оценивает целостность композиции, синхронность залпов и музыкального сопровождения, темпоритм, пиротехнические ноу-хау, соответствие выступления заданным техническим параметрам (времени и калибров зарядов).На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Жюри оценивает целостность композиции, синхронность залпов и музыкального сопровождения, темпоритм, пиротехнические ноу-хау, соответствие выступления заданным техническим параметрам (времени и калибров зарядов).
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ субботу выступление пиротехников предваряло выступление группы "Уматурман" и концерт Хора Турецкого и группы "SOPRANO".На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В субботу выступление пиротехников предваряло выступление группы "Уматурман" и концерт Хора Турецкого и группы "SOPRANO".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВечером в воскресенье перед огненным шоу на фестивале выступит группа "Сплин".На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вечером в воскресенье перед огненным шоу на фестивале выступит группа "Сплин".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа фестивале в этом году разыграют семь кубков: по аквабайку, по беговелу для самых маленьких, по интеллекту и стритболу, а также кубки "Битва поэтов", "Огненный джаз", "Завтрашние звезды".На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
На фестивале в этом году разыграют семь кубков: по аквабайку, по беговелу для самых маленьких, по интеллекту и стритболу, а также кубки "Битва поэтов", "Огненный джаз", "Завтрашние звезды".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИнформационную поддержку фестиваля фейерверков "Ростех" оказывает МИА "Россия сегодня".На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. 19 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Информационную поддержку фестиваля фейерверков "Ростех" оказывает МИА "Россия сегодня".
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"Каким образом, участники могут выбирать сами: пожертвовать какую-то сумму одному из благотворительных фондов-партнеров на сайте фестиваля или же просто помочь незнакомому человеку на улице. Чтобы передать эстафету следующему, необходимо сделать публикацию у себя в социальных сетях, отметить трех друзей и написать: "Я запускаю #фейерверкдобрыхдел!", — уточнил представитель оргкомитета.

По его словам, гостей ждет насыщенная дневная программа: подвижные и настольные игры для всей семьи, спортивные развлечения – боссабол, керлинг, полоса препятствий и многое другое. Для самых маленьких посетителей фестиваля будет работать большая анимационная зона с огромным бассейном с шариками, "тихими вечеринками" в купольном кинотеатре, детской дискотекой и аквагримом. Любители творчества и интеллектуального досуга смогут принять участие в творческих мастер-классах и викторинах, отдохнуть за просмотром любимых фильмов и мультиков на большом экране под открытым небом.

Второй Международный фестиваль фейерверков Ростех
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участник фестиваля "Ростех" Рубен Тороян: "В Ереване такого нет!.."
Мероприятие уже в четвертый̆ раз проводится при поддержке правительства Москвы и госкорпорации "Ростех". В прошлом году за два дня шоу посмотрели более 700 тысяч зрителей.

Компания "Пиротехнические технологии" выступает организатором фестиваля и проводит пиротехнические показы любого уровня сложности с использованием последних разработок в области пиротехнических технологий и фейерверочного искусства. Госкорпорация "Ростех" – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной̆ промышленной̆ продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят более 700 организаций.

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