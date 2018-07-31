Огни, вода и волшебство: фейерверк добрых дел "Ростех"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Международный фестиваль фейерверков "Ростех" с рок-концертом, уникальным пиротехническим шоу и возможностями для свершения добрых дел пройдет в Братеевском каскадном парке в Москве 18 и 19 августа, рассказал во вторник РИА Новости представитель оргкомитета.

"Каждый̆ день зрители смогут увидеть четыре выступления от ведущих пиротехников из Австрии, Андорры, Болгарии, Италии, Великобритании, Греции, Словакии и США. За техническими тонкостями выступлений будет следить компетентное жюри международного класса. Фейерверки будут сопровождаться уникальным водно-свето-лазерным шоу, а также организаторы готовят сюрприз – церемонию открытия фестиваля", — уточнил представитель оргкомитета.

По его словам, в дни фестиваля с 18.30 до 20.30 мск на главной сцене выступят известные музыкальные коллективы. "Так, 18 августа хедлайнерами концертной программы станут группы "Танцы минус" и "Чиж &Co" с любимыми хитами нескольких поколений. Во второй день фестиваля гостей ждет выступление группы "Звери", которая исполнит лучшие произведения из разных альбомов", — отметил собеседник агентства.

Конкурсная программа шоу фейерверков в субботу и воскресенье начинается с 21.00 мск, вход на фестиваль для детей̆ до 7 лет включительно — бесплатный̆ (в сопровождении взрослых с билетами).

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером фестиваля.

Добро и волшебство

В Год добровольца фестиваль посвящен теме добра и волшебства. На территории парка появятся оригинальные арт-объекты, разработанные художником Андреем Бартеневым, который в этом году стал арт-директором фестиваля.

"Зрителей фестиваля я приглашаю к путешествию в лабиринт искусств, где каждого встретит наш герой света и радости – Солнечный зайчик! Я создал арт-объекты так, чтобы с ним можно было обниматься, взбираться на них и фотографироваться! Все приходите к нам на праздник арт-фейерверка", — сказал художник.

Как обещают организаторы, все желающие смогут принять участие в квесте, пути которого проходят по объектам, составляющим арт-лабиринт парка.

Фейерверк добрых дел

Некоторые из арт-объектов станут талисманами фестиваля, ассоциирующимися с одним из пяти благотворительных фондов-партнеров – "Линия жизни", "Старость в радость", "Проникая в сердце", фонд Константина Хабенского и благотворительный фонд помощи хосписам "Вера". Для того чтобы добрых дел стало больше, организаторы запускают акцию "Фейерверк добрых дел". Условия просты – нужно помочь трем незнакомым людям.

"Каким образом, участники могут выбирать сами: пожертвовать какую-то сумму одному из благотворительных фондов-партнеров на сайте фестиваля или же просто помочь незнакомому человеку на улице. Чтобы передать эстафету следующему, необходимо сделать публикацию у себя в социальных сетях, отметить трех друзей и написать: "Я запускаю #фейерверкдобрыхдел!", — уточнил представитель оргкомитета.

По его словам, гостей ждет насыщенная дневная программа: подвижные и настольные игры для всей семьи, спортивные развлечения – боссабол, керлинг, полоса препятствий и многое другое. Для самых маленьких посетителей фестиваля будет работать большая анимационная зона с огромным бассейном с шариками, "тихими вечеринками" в купольном кинотеатре, детской дискотекой и аквагримом. Любители творчества и интеллектуального досуга смогут принять участие в творческих мастер-классах и викторинах, отдохнуть за просмотром любимых фильмов и мультиков на большом экране под открытым небом.

Мероприятие уже в четвертый̆ раз проводится при поддержке правительства Москвы и госкорпорации "Ростех". В прошлом году за два дня шоу посмотрели более 700 тысяч зрителей.

Компания "Пиротехнические технологии" выступает организатором фестиваля и проводит пиротехнические показы любого уровня сложности с использованием последних разработок в области пиротехнических технологий и фейерверочного искусства. Госкорпорация "Ростех" – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной̆ промышленной̆ продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят более 700 организаций.