Васильева рассказала о разработке программы "Сельский учитель"

ШИРА (Хакасия), 31 июл — РИА Новости. Идея создания федеральной программы "Сельский учитель" по поддержке педагогов, работающих в селах, обсуждается, заявила министр просвещения России Ольга Васильева.

По ее словам, этот вопрос поднимался накануне на встрече с учителями Республики Хакасия.

"Есть программа "Сельский доктор", а "Сельский учитель" — нет. Это обсуждаемо, я говорила вчера, что это обсуждается. Идея программы", — сказала министр.

По ее словам, эта идея не новая. Васильева напомнила, что в СССР существовала похожая практика. "Я считаю, что если вернуть то недалекое время, когда у нас была такая практика, у нас одновременно приезжали агрономы, молодые врачи, молодые учителя, строились рядом дома. И интеллигенция сельская начинала свою жизнь вместе, и это было такое сообщество, может быть, это было бы удобнее для ребят", — заметила она.

Отвечая на вопрос журналистов о том, нужно ли прийти к "общему знаменателю" для всех регионов РФ в программе по поддержке учителей, Васильева отметила, что "общий знаменатель — это то, что есть поддержка и есть помощь, и понятие, что она необходима".

По словам министра, "регионы заботятся о своих учителях, и это самая большая неправда, что это не так".