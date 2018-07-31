Банк России выпустил монеты в честь 50-летия мультфильма "Ну, погоди!"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Банк России выпускает монеты номиналом в 3 и 25 рублей, посвященные мультфильму "Ну, погоди!" в честь 50-летия культового мультфильма, сообщается на сайте регулятора.
На оборотной стороне монет расположено изображение сцены из мультфильма с Волком и Зайцем, вверху по окружности расположена надпись "Ну, погоди!".
Первый выпуск легендарного советского мультфильма "Ну, погоди!" вышел на экраны в 1968 году, и с тех пор не одно поколение российских детей росло, наблюдая за приключениями Волка и Зайца.