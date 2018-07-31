В Подмосковье в районе обрушения моста восстановили движение автобусов

Последствия ДТП с участием КамАЗа на Ярославском шоссе возле Пушкино. 31 июля 2018

Последствия ДТП с участием КамАЗа на Ярославском шоссе возле Пушкино. 31 июля 2018

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Движение маршрутных автобусов, которое было временно приостановлено из-за обрушения надземного пешеходного перехода на трассе М-8 "Холмогоры", восстановлено и осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Грузовой автомобиль во вторник врезался в опору пешеходного перехода на федеральной автодороге М-8 "Холмогоры" в Пушкинском районе, движение машин было перекрыто в обе стороны.

"Дорожные службы завершили работы по освобождению завалов на 30-м километре Ярославского шоссе после произошедшего ДТП с участием грузового автомобиля. Автобусное сообщение на участке Ярославского шоссе также восстановлено", — говорится в сообщении.

Уточняется, что автобусы по маршрутам №316 "Ивантеевка (м/р Детская) — Москва (а/с ВВЦ)", №317 "Красноармейск – Москва (а/с ВВЦ)", №451 "Пушкино – Москва (а/с ВДНХ)" и №388 "Сергиев-Посад — Москва (м. ВДНХ)" ходят в штатном режиме с учетом дорожной ситуации.