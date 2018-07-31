Омбудсмен считает обоснованными требования голодающих в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин считает, что требования объявивших голодовку в колонии №8 Ярославля заключенных разумны, обоснованы и должны быть выполнены.

По данным омбудсмена, голодовку объявили шесть человек, в их числе жестоко избитый в колонии №1 Евгений Макаров. УФСИН по региону пояснило, что осужденные требуют "создания льготных условий отбывания наказания".

Бабуркин заявил РИА Новости, что не согласен с мнением УФСИН о требованиях "льготных условий".

"Полагаю, что их требования вполне разумны и обоснованы. И именно в этом направлении сейчас должна проводиться работа Управлением федеральной службы исполнения наказаний. Я с руководством обсуждал ситуацию и, кажется, нахожу понимание… С моей точки зрения, эти требования должны быть выполнены. К сожалению, медлительность системы в рассмотрении этих вопросов создала предпосылки к такой вспышке", — сказал Бабуркин.

Ранее он сообщал РИА Новости, что требования осужденных касаются бытовых условий содержания в колонии. В частности, они требуют выдавать им более пяти сигарет в день, давать в течение дня кипяток для заваривания чая или кофе.

"Я думаю, что к концу дня будут соответствующие решения по этим вопросам. И думаю, что я вновь буду в колонии", — подчеркнул омбудсмен.

Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова ранее опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. В деле фигурируют восемь подозреваемых. Семь заключены под стражу, один помещен под домашний арест.