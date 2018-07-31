В ВТБ начнет работу робот-коллектор

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. ВТБ, второй по активам российский банк, проводит пилотный проект внедрения робота-коллектора и с 1 сентября запустит его в широкую эксплуатацию для работы на ранней стадии просрочки, следует из презентации госбанка, представленной на пресс-конференции по итогам работы за первое полугодие.

"Ключевые проекты на второе полугодие 2018 года — внедрение робота-коллектора: использование при взаимодействии с клиентами на ранних стадиях просрочки, запуск пилота — до конца 2018 года", — говорится в презентации.

Как пояснил зампред правления банка Анатолий Печатников, робот не подвержен эмоциональным потрясениям и всегда соблюдает стандарты качества в разговоре с клиентами. Он уточнил, что робот будет работать с просрочкой до 30 дней.

"Мы его официально запускаем с 1 сентября. Он уже работает "в пилоте", а с 1 сентября мы его в "промышленный" режим переводим", — сказал он журналистам на пресс-конференции. При этом, по словам Печатникова, взаимодействие с заемщиками в ручном режиме пока сохранится, то есть, роботу-коллектору не будет отходить вся ранняя просрочка.