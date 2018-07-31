Глава ФСИН пообещал проводить проверки видеорегистраторов из колоний и СИЗО

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Глава ФСИН России Геннадий Корниенко пообещал проводить выборочные проверки архивных записей с видеорегистраторов сотрудников колоний и СИЗО, планирует сделать, чтобы сотрудники своевольно не могли останавливать запись при общении с заключёнными.

На совещании с личным составом Корниенко заявил, что приказ об использовании видеорегистраторов при общении с заключёнными в регионах нарушается.

"Включают их, когда хочется. Должен быть разработан порядок, когда видеорегистратор вручается сотруднику, выходящему на дежурство, опечатанный, без возможности совершать с ним какие-то манипуляции", — сказал Корниенко.

Он рассказал, что по окончании дежурства сотрудник должен писать рапорт обо всех внештатных ситуациях. Тогда начальник просматривает материалы с видеорегистратора и все фиксирует.

"Иногда сотрудник не докладывает (о внештатных ситуациях), причин контролировать нет. Мы введем такую меру: выборочно будем проверять — это большой пласт работы, но тем не менее — выборочно будем смотреть, что там записано в конце концов", — сказал Корниенко.