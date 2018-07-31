В калининградском зоопарке птиц спасают от жары замороженными лакомствами

КАЛИНИНГРАД, 31 июл — РИА Новости. Сотрудники калининградского зоопарка спасают животных от жары: птиц кормят замороженными лакомствами, медведям и приматам устраивают холодные обеды, копытных поливают водой несколько раз в день, сообщили журналистам в пресс-службе калининградского зоопарка.
В зоопарке отметили, что такое "мороженое" не только охлаждает животных в жару, но и является способом обогащения среды птиц: им приходится приложить определенные усилия для того, чтобы добыть вкусную начинку. Похожие холодные обеды регулярно устраивают медведям и приматам. Копытных животных в жару несколько раз в день поливают водой из шлангов.
Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Калининградской области, среднесуточная температура воздуха в регионе в последние дни на 7-8 градусов выше климатической нормы, столбик термометра днем достигает отметки в 30 градусов.