В калининградском зоопарке птиц спасают от жары замороженными лакомствами

КАЛИНИНГРАД, 31 июл — РИА Новости. Сотрудники калининградского зоопарка спасают животных от жары: птиц кормят замороженными лакомствами, медведям и приматам устраивают холодные обеды, копытных поливают водой несколько раз в день, сообщили журналистам в пресс-службе калининградского зоопарка.

"Спасают от жары пернатых замороженными лакомствами. Орнитологи делают своим подопечным настоящее мороженое из самых разных продуктов. В ход идут фрукты (груши, абрикосы, бананы, яблоки), ягоды (слива, алыча), грецкие орехи, капуста, салат, огурцы, цветы, веточки плодовых деревьев. Мясоедам делают холодное угощение, замораживая рыбу, мясо, перепелиные яйца", — рассказали в зоопарке.

В зоопарке отметили, что такое "мороженое" не только охлаждает животных в жару, но и является способом обогащения среды птиц: им приходится приложить определенные усилия для того, чтобы добыть вкусную начинку. Похожие холодные обеды регулярно устраивают медведям и приматам. Копытных животных в жару несколько раз в день поливают водой из шлангов.

Особое внимание в жаркие дни уделяют питьевому режиму животных. Зоологи следят за тем, чтобы в вольерах постоянно была свежая вода и все животные имели бы к ней доступ. Кроме того, животные в течение всего дня имеют возможность укрыться от солнца и зноя во внутренних вольерах. Там, где это возможно, наполняют водой бассейны.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Калининградской области, среднесуточная температура воздуха в регионе в последние дни на 7-8 градусов выше климатической нормы, столбик термометра днем достигает отметки в 30 градусов.