Васильева считает, что телефон младшеклассникам нужен только для связи

ШИРА (Хакасия), 31 июл — РИА Новости. Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что телефон для учащихся 2-4 классов нужен исключительно для связи, смартфоны на уроках ни к чему.

Ранее стало известно, что парламент Франции окончательно принял закон, который полностью запрещает использование мобильных телефонов и других электронных устройств в младшей и средней школе.

"Я считаю, что это правильно. Правильно, что целесообразность под вопросом, потому что во 2-4 классе вряд ли нужны смартфоны на уроке",- сказала Васильева, отвечая на вопрос журналистов о запрете телефонов в школах Франции.

Васильева добавила, что это не ноу-хау: такая практика есть в Германии и Японии. Министр отметила, что "ничего неожиданного для меня в этом законе нет".

Она пояснила, что в России, если вводить такой закон, нужно прежде всего спросить родительскую общественность.

"Мнения родителей в основном сводятся к тому, что телефон как необходимость должен быть, как средство связи, но вряд ли он нужен во время обучения", — заключила Васильева.