Эксперт прокомментировал новые предложения Минтранса по ручной клади

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Предложенные Минтрансом поправки в части взвешивания портфеля или дамской сумки перед рейсом позволят исключить спорные для пассажиров ситуации, заявил РИА Новости заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

В понедельник Минтранс опубликовал проект изменений в Федеральные авиационные правила в части провоза ручной клади. Так, министерство предлагает исключить портфели, дамские сумки и костыли из перечня вещей, обязательных к взвешиванию при посадке в самолет. При этом рюкзаки, детская люлька или коляска останутся в этом списке.

Как следует из действующего приказа Минтранса, в настоящий момент пассажир при регистрации и при посадке по требованию авиакомпании обязан предъявить для взвешивания всю ручную кладь, в том числе рюкзак, портфель, дамскую сумку, детскую люльку или коляску, костыли.

"Поправки, подготовленные министерством транспорта, прежде всего направлены на исключение спорных ситуаций, когда к дамским или мужским сумкам предъявлялся критерий веса, и после взвешивания за данные предметы приходилось доплачивать отдельно. При этом данный предмет относится к бесплатным для провоза, что фактически нарушало права пассажиров", — отметил Зотов.

Новые правила провоза ручной клади в самолете вступили в силу в ноябре прошлого года. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажир имеет право взять с собой ряд вещей, в том числе дамскую сумку или рюкзак. Вес и габариты рюкзака авиакомпании могут устанавливать самостоятельно. Кроме того, перевозчики получили право потребовать от пассажира взвесить его ручную кладь.