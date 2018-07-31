Внутреннее расследование в ЦНИИмаш пока не завершено

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Работа внутренней комиссии, проводящей проверку в головном институте Роскосмоса ЦНИИмаш, пока не завершена, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Ранее Дмитрий Рогозин провел рабочее совещание в головном научном институте ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш, один из сотрудников которого, Виктор Кудрявцев, арестован по делу о госизмене. Следствие полагает, что он передавал за рубеж информацию о гиперзвуковых технологиях. Еще с несколькими сотрудниками ЦНИИмаш ведутся следственные действия, но арестован пока только Кудрявцев. Рогозин поручил провести в ЦНИИмаш закрытую внутреннюю проверку.

"Комиссия пока работает", — отметил представитель пресс-службы.

Рогозин посетил ЦНИИмаш 26 июля. Как после этого уточнил "Роскосмос", с руководством ФГУП "обсуждались актуальные вопросы развития деятельности института по координации взаимодействия НИИ с предприятиями госкорпорации, проведению централизованной политики в области космической деятельности".

Генеральный директор ЦНИИмаш Олег Горшков рассказал о состоянии и перспективах развития института как головного научного института отрасли "с учетом его роли и места в промышленности". Детали не приводятся.

Дмитрий Рогозин в процессе встречи с генеральными конструкторами — руководителями научно-технических центров института, отвечающими за конкретные направления развития ракетно-космической техники, обсудил текущие темы и "дал указания по совершенствованию деятельности на ближнюю и дальнюю перспективы".

Определяя роль ЦНИИмаш, Рогозин особо отметил, что "рассчитывает на создание в институте задела на перспективу по важнейшим вопросам космической деятельности, определение прорывных технологий в развитии ракетно-космической техники, выработку единой технической политики России в области космоса".