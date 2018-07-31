В Москве работают три тысячи пунктов раздельного сбора мусора

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Более 3 тысяч пунктов раздельного сбора мусора организовано в Москве, еще 500 планируется создать в ближайшее время, сообщил в интервью РИА Новости мэр российской столицы Сергей Собянин.

"В Москве уже организовано более 3 тысяч пунктов раздельного сбора отходов. В ближайшее время планируется создать еще 500 пунктов. Новые точки будут размещаться в парках и на общественно значимых территориях", — сказал мэр.

Ранее Собянин также выразил мнение, что новая культура обращения с мусором среди жителей Москвы будет формироваться постепенно, и создание инфраструктуры раздельного сбора является только первым этапом.

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