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Интервью

Собянин: работа в здании на Тверской - традиция, которую надо уважать

(обновлено: 11:32 31.07.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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О том, как в Москве будет развиваться программа раздельного сбора мусора, и насколько горожане к этому готовы, что глава Москвы думает о переезде из здания мэрии на Тверской, о запуске новой системы прогнозирования природных катаклизмов, а также о затратах на реновацию и инвестиционном эффекте от запуска МЦК в интервью РИА Новости рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

— Планируют ли в Москве менять подход к сбору мусора? Как вы считаете, готовы ли москвичи к раздельному сбору?

— В Москве уже организовано более 3 тысяч пунктов раздельного сбора отходов. В ближайшее время планируется создать еще 500 пунктов. Новые точки будут размещаться в парках и на общественно значимых территориях. Жители, конечно, в большинстве своем не готовы к раздельному сбору мусора. Но это как плавание. Невозможно научиться, стоя на берегу, нужно окунуться в воду. Создание инфраструктуры раздельного сбора — только первый этап. Затем наступят годы постепенного формирования новой культуры обращения с мусором.

— Ранее стало известно, что часть структур правительства Москвы переехали в комплекс "Око" в Москва-сити. Планируете ли вы сами и министры переехать в Москва-сити?

Контейнеры для раздельного сбора мусора в Малом Патриаршем переулке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Вера Козубова
В Москве у школ появятся контейнеры для раздельного сбора мусора

— В "Око" переехали четыре департамента правительства Москвы: транспорта, городского имущества, информационных технологий, торговли и услуг, а также подведомственные им организации. Соответственно, в башне будут работать и министры, возглавляющие эти департаменты.

Во всем мире городские администрации, как правило, размещаются компактно, в одном-двух зданиях. По понятным причинам в Москве это сделать невозможно. Но если еще несколько лет назад наши службы были разбросаны по всему центру, то теперь мы постепенно концентрируем их в нескольких точках.

Это Москва-сити, Новый Арбат, 36 и Тверская, 13 с близлежащими переулками.

На мой взгляд, мэр Москвы должен работать в комплексе зданий на Тверской. Это традиция, которую надо уважать.

— Вы заявили, что из московских автобусов с сентября уберут турникеты. На сколько увеличится скорость движения наземного городского транспорта и не будет ли серьезных убытков от безбилетников?

Трамвай на площади Тверская Застава в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Москве все трамваи будут работать без турникетов

— На маршрутах, которые уже сегодня работают без турникетов, пассажиры экономят от 5 до 20 минут на каждой поездке. Люди меньше стоят на остановках и быстрее доезжают до места назначения.

Серьезных убытков от отмены турникетов мы не прогнозируем. Практика показывает, что после отмены турникетов количество "зайцев" растет, но не критично — примерно до 13% от всех пассажиров. А затем снижается до 5%.

Ежедневно в автобусах, троллейбусах и трамваях билеты проверяют 250 контролеров. К осени добавим еще 100-150 человек.

Кроме того, в салонах автобусов стоят камеры видеонаблюдения. Водители прекрасно видят, кто из пассажиров "забыл" оплатить проезд и могут напомнить, не дожидаясь прихода контролеров.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПассажир прикладывает билет к валидатору в автобусе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пассажир прикладывает билет к валидатору в автобусе в Москве

— В Москве создается мощная система мониторинга, прогноза и оповещения о стихиях. Могли бы вы рассказать, что это за система?

— Вокруг Москвы будет построена система мониторинга, прогноза и оповещения, состоящая из трех "штормовых" колец. Опасные метеорологические явления будут фиксироваться на дальних (100-400 километров), средних (50-100 километров) и ближних (около 40 километров) подступах к столице. Это позволит заблаговременно, за 3-4 часа, прогнозировать ухудшение погодных условий.

Смерч
© Depositphotos / rasica
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Планируется установить четыре метеорологических радиолокатора ДМРЛ-С и 43 автоматизированные метеостанции, а также оборудовать датчиками вышки сотовой связи вдоль бетонных колец в Московской области, МКАД, ТТК.

Кроме того, информационная система "Москва-Погода" будет интегрирована в единую информационную систему Москвы для того, чтобы городские организации и префектуры оперативно получали сводки погоды и предупреждения о надвигающихся природных катаклизмах.

Создание новой системы планируется завершить в 2020 году.

— Сколько уже инвестиций вложено в программу реновации? Сколько планируется в этом году? Сколько планируется привлечь косвенных инвестиций в результате реновации за счет улучшения инфраструктуры города?

— На реализацию программы реновации до 2020 года предусмотрены бюджетные средства в размере порядка 400 миллиардов рублей. В 2017-2018 годах на проектирование, строительство, отделку стартовых жилых домов и благоустройство прилегающих к ним территорий потрачено около 50 миллиардов рублей.

Как показывает анализ, 100 рублей, вложенных в строительство, дают мультипликативный эффект 132 рубля для других сфер экономики.

Программа реновации даст дополнительный стимул для развития высокотехнологичных производств с высокооплачиваемыми рабочими местами. Среди наиболее востребованных и перспективных направлений, которые почувствуют на себе позитивный эффект программы, можно назвать производство лифтового оборудования, строительной техники, систем управления и контроля инженерного хозяйства домов, строительных и отделочных материалов.

Кроме того, нежилые помещения на первых этажах новых домов дадут огромный стимул для развития малого и среднего бизнеса.

— Как можно оценить инвестиционный эффект от МЦК спустя почти два года после открытия кольца?

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме
© РИА Новости / Валерий Мельников
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— МЦК — это прежде всего объект транспортной инфраструктуры, которым ежедневно пользуется более 400 тысяч человек, и пассажиропоток продолжает расти. Запуск движения по кольцу дал колоссальный импульс развитию прилегающих депрессивных территорий, которые вскоре заживут другой жизнью. В зоне влияния МЦК возможно строительство до 6 миллионов квадратных метров недвижимости различного назначения, что привлечет в город 500-700 миллиардов рублей инвестиций. Улучшение транспортной доступности является залогом успешного развития города.

— Завершилась ли в Москве программа благоустройства "Моя улица"? В некоторых районах Москвы ведутся различные работы по благоустройству. Означает ли это, что "Моя улица" ушла из центра на окраины?

— Основные работы по благоустройству центра Москвы завершены. В 2018 году мы благоустраиваем несколько улиц и переулков, примыкающих к объектам, работы на которых были выполнены в прошлые годы. Это район Кадашей, улицы и переулки, прилегающие к Маросейке и Солянке, территории возле метро "Улица 1905 года", главного входа на ВДНХ и Еврейского музея.

Улица Барышиха в Митино в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Кроме того, будет восстановлен исторический проход в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта. Это будет небольшой прогулочный бульвар с клумбами, деревьями и кустарниками. Также в этом году планируется благоустроить более 80 территорий в административных округах и более трех тысяч дворов.

В дальнейшем, конечно, все больше акцент будет делаться на спальные и удаленные от центра районы.

 

 

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