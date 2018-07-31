Три четверти опрошенных россиян назвали себя патриотами

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Три четверти россиян называют себя патриотами, и большинство опрошенных полагают, что патриотами не могут быть равнодушные к родной природе или уклонисты, но незнание гимна страны или критика властей страны этому не помеха, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

В ходе последнего опроса 77% респондентов сказали, что считают себя патриотами, а 18% таковыми себя не считают, еще 5% затруднились ответить на этот вопрос социологов. За последние годы доля называющих себя патриотами граждан значительно выросла: в 2012 году она составляла 64%, в 2006 году — 57%.

По мнению 30% опрошенных, за последние годы среди россиян стало больше патриотов, еще 33% респондентов полагают, что в этом отношении ничего не изменилось. А вот почти каждый пятый (19%) считает, что патриотов страны стало меньше.

Большинство россиян (71%) полагают, что патриотом не может быть человек, который равнодушен к родной природе или старается избежать службы в армии. Две трети (66%) респондентов считают, что патриотом не может быть человек, не знающий историю своей страны.

Кроме того, половина (51%) опрошенных не считают патриотами тех, кто уезжает жить и работать за границу, а также тех, кто не ходит на выборы. Наряду с этим, более половины россиян убеждены, что патриотом может быть тот, кто не знает текста гимна своей страны (54%), предпочитает иностранную, а не отечественную литературу и искусство (55%), а также критикует власти своей страны (64%).

ФОМ провел опрос 21–22 июля среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России.