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Общество

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать хорошие арбузы и дыни

(обновлено: 09:10 31.07.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПродажа арбузов и дынь. Архивное фотоПродажа арбузов и дынь. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор в связи с началом продаж бахчевых культур дал рекомендации при выборе арбузов и дынь, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Фрукты и овощи. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Роспотребнадзор в связи с началом продаж бахчевых культур рекомендует придерживаться нескольких простых правил при выборе арбузов и дынь", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор рекомендует покупать бахчевые в санкционированном месте реализации культур, в наличии у продавца должна быть личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы точки продажи, весы, а также полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур.

Ведомство предупреждает, что реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена, поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того — арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

Арбузные дольки. Архивное фото
© Fotolia / HandmadePictures
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Отмечается, что хороший, зрелый арбуз – крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус. Лучше всего выбирать арбузы среднего размера.

Цвет мякоти "плохого" арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у "неправильного" арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

Уточняется, что дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если она твердая, это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

"Наслаждаясь любимым продуктом, знайте меру, особенно когда угощаете им маленьких детей", — добавляется в сообщении.

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