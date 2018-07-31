МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор в связи с началом продаж бахчевых культур дал рекомендации при выборе арбузов и дынь, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
"Роспотребнадзор в связи с началом продаж бахчевых культур рекомендует придерживаться нескольких простых правил при выборе арбузов и дынь", — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор рекомендует покупать бахчевые в санкционированном месте реализации культур, в наличии у продавца должна быть личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы точки продажи, весы, а также полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур.
Ведомство предупреждает, что реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена, поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того — арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.
Цвет мякоти "плохого" арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у "неправильного" арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.
Уточняется, что дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если она твердая, это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.
"Наслаждаясь любимым продуктом, знайте меру, особенно когда угощаете им маленьких детей", — добавляется в сообщении.